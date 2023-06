Con 160 figuranti rivive a Romans la battaglia campale dell'Elba fra romani e longobardi

Nel fango, dopo la pioggia, la battaglia ha avuto inizio a Romans sabato 10 giugno. È stata quella tra gli schieramenti di circa 160 figuranti, in rappresentanza di 21 gruppi provenienti da tutta Italia e dall’Europa, che non si sono tirati indietro, mettendo in scena, come previsto dal programma della seconda giornata di Romans Langobardorum, la famosa battaglia campale dell’Elba. Quella che, durante la campagna germanica di Tiberio, segnò il primo contatto del longobardi con il mondo romano e fece scrivere a Velleio Patercolo “Gens etiam Germana feritate ferocior”. Servizio di Edo Calligaris, video di Pierluigi Bumbaca

03:09