La ministra dell'Università a Trieste Bernini sull'accesso a Medicina

TRIESTE Le dichiarazione della ministra Bernini a Trieste sull'aumento "del 30% dell'accesso al corso di Laura in Medicina" e sul gruppo di studio che, di concerto con il Ministero della Salute, si sta impegnando "per semplificare e sburocratizzare le specializzazioni, nell'ottica di facilitare il proseguo delle professioni sanitarie e mantenendo la qualità della offerta formativa, che in Italia è di grandissimo livello". Video di Francesco Bruni

01:01