Musica danza e arte: a Ronchi un mese di eventi a “Incontri d’estate”

RONCHI Oltre un mese di appuntamenti. Ben 15 spettacoli serali, 18 iniziative dedicate ai più piccoli e 150 ospiti. Tutto questo è “Incontri d’estate in biblioteca”, la tradizionale rassegna, giunta quest’anno alla sua ventiquattresima edizione, promossa dall’assessorato alla Cultura, dalla Biblioteca comunale Sandro Pertini e inserita nel contenitore “Ronchi cultura”.

La presentazione

La kermesse, una di quelle che permettono alla città di inserirsi ai primi posti, in regione, per l’offerta culturale, è stata presentata dal sindaco, Mauro Benvenuto, dall’assessore alla Cultura, Monica Carta e da Ada Fachin, responsabile della biblioteca. «Una lunga serie di appuntamenti – ha detto Benvenuto – che permettono di vivere la città e le sue due bellissime piazze della Concordia e Francesco Giuseppe. Una rassegna fatta per i ronchesi ma che, nel corso degli anni, ha visto arrivare spettatori un po’ da tutta la regione, segno che la qualità è innegabile. Diamo attenzione alla città, con ricadute sociali ed economiche, così come diamo attenzione a quella grande risorsa che è il bilinguismo sloveno».

Spettacoli

Il via martedì 20 giugno, alle 21.15, in piazza della Concordia, con i “Toys” che proporranno un esilarante tributo al grande Freddie Mercury. In caso di maltempo questo, come gli spettacoli del 21 e 22 giugno, si svilupperà al palatenda di piazzale Martiri delle Foibe. Mercoledì 21, quindi, in occasione della Festa della musica, “Arti e sorelle”, musica e danza proposte da “Settimino Polimnia”, mentre giovedì 22 approderà il “Nubras Ensemble” con il suo “From west to east orkestar”. «Musica, danza, arte, ma anche cabaret, teatro e laboratori. Una rassegna – sono state le parole dell’assessore Carta – a tutto tondo e che valorizza, anche, gli artisti locali. Una lunga serie di appuntamenti di grande richiamo che, voglio ancora sottolinearlo, saranno totalmente gratuiti. E che, poi, si avvalgono di collaborazioni importanti con realtà come il Kulturni Dom, Aps Classica, Folkest e Asugi».

Laboratori e incontri

Sono 18 gli appuntamenti per i più piccoli, letture in biblioteca, anche in lingua slovena, a partire dai neonati, fino ai laboratori creativi. Per la prima volta anche in notturna, venerdì 30 giugno, alle 21, quando, nella piazzetta della biblioteca, verrà proposto “Con la testa fra le stelle”. I laboratori si svolgeranno con la collaborazione dell’associazione Fantasticamente.

Il mese di giugno, ancora, proporrà, lunedì 26, l’orchestra di fiati dell’associazione “Val Isonzo” e il suo “Oltreconfine. Viaggio in Europa”, mentre martedì 27, in piazzetta Francesco Giuseppe, Raffaella Sgubin accompagnerà il pubblico in un viaggio nell’Italia degli anni Cinquanta. Mercoledì 28 si torna in piazza della Concordia con lo spettacolo “Bella fuori e falsa dentro”, proposto dall’associazione culturale “Gradisca. ..il teatro”, mentre giovedì 29 ecco che andrà in scena “Sambei no jazz” del “Denise Dantas set”.

Gli altri protagonisti

Tra gli altri protagonisti, nelle settimane successive, troviamo il gruppo “Unity”, il pianista Luca Sacher, il soprano Maria Giovanna Michelini, il tenore Andrea Binetti ed il pianista Corrado Gulin, ma anche Maria Masau Dan, che proporrà una conferenza su “Il barone Revoltella e l’arciduca Massimiliano: storie di case, giardini e musei”, il “The Dixieland Stumblers Quintet”, l’attore Adriano Giardi, il musicista Marco Castelli e gli interpreti del recital “Marlenedith”, vale a dire Gaia Ferrara voce recitante, Graziana Borciani, Stefania Seculin e Lamberto Lipparini al pianoforte.

La conclusione

Il tutto si concluderà mercoledì 19 luglio, sempre alle 21.15, in piazza della Concordia, con “Sghiribiz”, teatro cabaret che coinvolgerà il pubblico e che vedrà protagonisti gli artisti Flavio Furian, Massimiliano Cernecca, in arte Maxino,, Elisa Bombacigno, Ornella Serafini, Raffaele Prestinenzi e Gualtiero Giorgini. “Sghiribiz” è la triestinità nella sua forma più spontanea. Nel procedere dello spettacolo sarà il pubblico, con dei messaggi e dei suggerimenti sul sito Sghiribiz, a deciderne le sorti, e quali ostacoli far trovare agli artisti. «Ancora una volta – hanno aggiunto il sindaco Benvenuto e l’assessore Carta – questo è un grande contenitore culturale proposto da un gruppo di lavoro motivato e preparato. E, accanto ai dipendenti del Servizio cultura e della Biblioteca comunale, val la pena ricordare la grande collaborazione offerta da Servizio tecnico, operai comunali e Polizia locale».