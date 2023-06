Tamponamento tra tre veicoli in via Rossetti, uno si cappotta

TRIESTE Incidente stradale attorno alle 13 di oggi, 9 giugno, in via Rossetti, all’altezza del numero 83. Tre autovetture, per cause in fase di accertamento, sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena e una di queste ha ultimato la sua corsa cappottata su un fianco.

L'auto rovesciata in via Rossetti



Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno provveduto, in sinergia con il personale sanitario del 118, ad estrarre la conducente rimasta incarcerata nel veicolo cappottato.

Dopo essersi assicurati che i tre feriti fossero affidati alle cure sanitarie – nessuno di loro risulta grave – le squadre hanno iniziato le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli e dell'intero scenario interessato dall'incidente.

Numerosi i disagi al traffico, con la polizia locale costretta a chiudere un tratto di strada all’altezza di via Pascoli. La strada è stata riaperta alle 14.40.