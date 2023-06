Autovie, chiusure in A4 per lavori nel fine settimana. A23, chiusa stazione Udine nord

TRIESTE Autovie Venete ha programmato nel fine settimana due interventi di manutenzione della pavimentazione rispettivamente nei tratti dell'autostrada A4 tra San Stino e Cessalto, in direzione Venezia, e tra San Donà e San Stino, in direzione Trieste.

Si tratta, spiega una nota della concessionaria, di attività «che consentiranno di rendere ottimale l'asfalto nei punti in cui risulta più usurato e che verranno svolte nelle ore in cui, stando alle previsioni, i transiti risultano in calo rispetto al resto della settimana e soprattutto alle ore di punta del week-end».

Tra le 23 di venerdì e le 6 di sabato - spiega Autovie - verrà quindi chiuso il tratto autostradale della A4 tra gli svincoli di San Stino e Cessalto, in direzione Venezia, mentre nella direzione opposta verrà chiusa la corsia di sorpasso tra Cessalto e San Stino di Livenza per circa 1,5 km in corrispondenza dell'intervento al km 433.

Tra le 23 di domenica e le 6 di lunedì verrà invece chiuso il tratto tra gli svincoli di San Donà e San Stino in direzione Trieste.

A24 Udine - Tarvisio

Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire attività di ispezione del viadotto "Cormor III", dalle 21 di venerdì 9, alle 6 di sabato 10 giugno, sarà chiusa la stazione di Udine nord, in entrata verso Tarvisio.

In alternativa si consiglia di entrare a Gemona Osoppo.