Si rivede il Tram di Opicina: scuola guida per una ventina di nuovi conducenti

TRIESTE Mentre si avvicina, inesorabile, il settimo anniversario dell’incidente ha privato Trieste della sua storica linea numero 2 – era il 16 agosto 2016 – il tram di Opicina ha ripreso a farsi vedere in piazza Dalmazia e dintorni, stavolta in modalità “scuola guida”.

Proprio in vista della ripartenza del servizio – per la quale non è stata ancora indicata una data – la Trieste Trasporti ha organizzato delle prove di guida per una ventina di aspiranti conducenti che stanno ultimando la formazione. Un’occasione, per triestini e turisti, per vedere di nuovo il mitico tram perlomeno in circolazione.

Otto feriti nello scontro tra i due tram

L’incidente

Era il 16 agosto 2016, il giorno dello scontro frontale tra la vettura 405, che stava salendo verso Opicina, e la 404, che scendeva verso la città. Da allora il Tram di Opicina è fermo, e per i lavori sono stati spesi oltre 2 milioni di euro. Nessuno vuole sbilanciarsi sulla ripartenza del servizio.

Trieste, scontro frontale fra tram: condannati i due conducenti Piero Tallandini 29 Marzo 2023 L’incidente del 2016Piero Tallandini

Troppi gli imprevisti, le complicazioni tecniche e le lungaggini burocratiche che hanno costellato questi sei anni, nei quali non sono mancate le polemiche a livello politico e neppure gli strascichi giudiziari, dal processo penale concluso in primo grado con la condanna di uno dei due conducenti alla causa per diffamazione intentata da un dirigente dell’Ustif contro il sindaco Roberto Dipiazza, poi assolto.

Al via a Trieste i test sul tram di Opicina: ripartenza più vicina, ma niente date Andrea Di Matteo 16 Aprile 2023 Gli espertiAndrea Di Matteo

Il processo

Si è chiuso invece con una doppia condanna il processo di secondo grado per lo scontro frontale dell’agosto 2016 tra due carrozze del tram, incidente ha anche causato 8 feriti tra i passeggeri, nessuno dei quali grave.

La Corte d’Appello presieduta da Igor Maria Rifiorati ha condannato i conducenti Stefano Schivi e Fulvio Zetto, rispettivamente a sei e a otto mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena e il beneficio della non menzione. La Procura aveva chiesto per entrambi la condanna a otto mesi. In primo grado, invece, Schivi era stato condannato a otto mesi, mentre il collega era stato assolto.