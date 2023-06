Scontro auto-scooter, ferita una portalettere a Trieste: è in terapia intensiva

TRIESTE. Una portalettere triestina di 61 anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Cattinara dopo un incidente stradale avvenuto in via Carnaro alle 9.45 di giovedì 8 giugno. In seguito all’urto tra il suo scooter e un’auto è caduta rovinosamente a terra.

Inizialmente le sue condizioni non sembravano preoccupanti: all’arrivo dei primi soccorritori era cosciente ed è stata trasportata in ospedale con sospette fratture e una possibile lesione alla milza. Poco prima delle 14, però, i medici hanno riscontrato delle complicazioni: prima la donna è stata trasferita in terapia intensiva, poi si è deciso di sottoporla d’urgenza a un intervento chirurgico.