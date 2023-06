ospedale

Rivoluzione parcheggi al San Polo di Monfalcone: posti per i sanitari blindati da sbarre automatiche

Da lunedì l’attivazione delle barriere dietro l’edificio per 395 posti a disposizione e per altri 84 a lato: il personale di Asugi per entrare avrà a disposizione un badge

Laura Borsani