Principio di incendio nella sede di Autovie a Trieste: intervento dei vigili del fuoco

TRIESTE Incendio nella nottata di giovedì 8 giugno nella sede di Autovie Venete, in via Locch .

Sul posto al momento c’erano le guardie giurate della Mondialpol, che dopo aver bonificato l'area si sono accorte del fumo e hanno avvisato i soccorsi.

Il fumo proveniva da un gruppo di continuità andato in sovraccarico.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.