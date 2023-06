Addio a Molea, per anni alla Cultura in Regione

Si è spento nei giorni scorsi dopo una grave malattia, Nicolò Molea, nome molto conosciuto nell’ambito culturale e con una lunga carriera in Regione dove era stato anche dirigente del Servizio attività culturali.

Molea era rimasto orfano da bambino, assieme alla sorella Antonietta, poiché suo padre Domenico, maresciallo della Guardia di Finanza, era stato deportato e ucciso dai titini nel maggio 1945. Dopo aver trascorso tutti gli studi da collegiale, si era laureato in Giurisprudenza e nel frattempo era stato assunto in Regione. Nell’ente era stato fra l’altro fautore della legge 68/1981 “Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali”. Si era trovato così immerso nel mondo dell’associazionismo culturale, sensibile a scoprire l’anima dei sodalizi e dei loro operatori.

Aveva praticato molto sport nel Cus. Era stato poi dirigente, presidente della Libertas, l’associazione sportiva della Dc, e per dieci anni allenatore delle squadre femminili di pallavolo dell’Oratorio dei Salesiani. Negli anni era stata vasta la sua partecipazione attiva con incarichi di responsabilità in vari sodalizi culturali come una lunga presidenza della Casa d’Europa, nell’associazione dei calabresi a Trieste, tesoriere dell’Irci, dei Giuliani nel Mondo, e soprattutto presidente dell’Associazione Orfani di guerra che aveva contribuito a fondare. Era stato tra i fondatori del Festival del Cinema latino americano di Trieste e dell’Alpe Adria, promuovendo scambi culturali tra i Paesi della Mitteleuropa ai tempi della caduta della cortina di ferro. Barelliere per quasi vent’anni a Lourdes con l’Unitalsi, negli ultimi anni teneva una trasmissione su Radio Nuova Trieste con musica “evergreen” e poesie di pace. Buono e onesto, aveva fatto molto, in silenzio e con umiltà, per la promozione della cultura e per i più deboli. La famiglia – lascia la moglie Maura e la figlia Eleonora – organizzerà delle iniziative a sua memoria.

I funerali si sono svolti giovedì mattina alle 10.50 nella chiesa del Cimitero di Sant’Anna, in via Costalunga.