Prorogata fino a venerdì a Trieste la raccolta di beni per le popolazioni dell’Emilia Romagna

TRIESTE Il Comune di Trieste ha deciso di prorogare ancora di un giorno l'operazione “TER. Trieste-Emilia Romagna - Raccolta di beni di prima necessità per le città alluvionate dell'Emilia Romagna”.

C’è tempo quindi fino a venerdì 9 giugno per poter conferire il materiale destinato ai cittadini dell’Emilia Romagna colpiti dall’alluvione.

La raccolta dei beni da parte dei cittadini che vorranno aderire all’iniziativa si concluderà venerdì per permettere la partenza del convoglio per l’Emilia già nella mattinata di sabato 10 giugno. La partenza è prevista per le 7.30 dal Centro di Raccolta.

Il punto di raccolta dove i cittadini potranno conferire il materiale, che deve essere nuovo, è al Mercato Ortofrutticolo con ingresso da via Giulio Cesare, 6 dalle 15.30 alle 19.

Il Comune di Trieste dopo aver preso contatto con alcune Amministrazioni comunali dell’Emilia Romagna ha predisposto una lista di beni che servono in questo periodo di emergenza: generi alimentari a lunga conservazione; prodotti per l'igiene della persona: carta igienica, bagnoschiuma, shampoo, spazzolini e dentifrici, sapone, spazzole per capelli, asciugamani, accappatoi, teli, biancheria intima; prodotti per la pulizia, l’igiene della casa e sgombero: detersivo per pavimenti, sgrassatore universale, detersivi pulizia bagno, candeggina, stivali, guanti (da lavoro, lattice, cucina), pale, secchi, scoponi, caschi, spugne, stracci, mocio, rotoli scottex, tira acqua, tute da lavoro, occhiali protettivi, carriole, spazzoloni, cassette di plastica.