La rompighiacco Laura Bassi nel golfo della "sua" Trieste

Il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, venerdì a Trieste per visitare Area Science Park e alcune realtà insediate nel suo parco scientifico e tecnologico, nel pomeriggio visiterà la nave rompighiaccio Laura Bassi dell'Ogs. La nave sarà anche protagonista dell’appuntamento “Racconti dalle nave Laura Bassi”, nell'ambito dei festeggiamenti per i 270 anni della Scuola di astronomia e navigazione di Trieste, in programma al Museo Revoltella. Nell’incontro di domani si ripercorrerà attraverso dei filmati e le testimonianze dei protagonisti, la storia dell’ultima campagna antartica intrapresa dalla Laura Bassi, durante la quale la nave ha raggiunto il punto più a sud mai toccato in navigazione. Nel video di Andrea Lasorte l'arrivo oggi alla stazione Marittima di Trieste.

00:57