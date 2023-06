Caso Resinovich, Claudio Sterpin racconta dove incontrava Liliana

TRIESTE Claudio Sterpin racconta ai giornalisti, che lo incalzano, delle "cantine" dove incontrava Liliana Resinovich lontano da occhi indiscreti. In questo video di Andrea Lasorte le dichiarazioni di Sterpin dopo essere stato sentito in Questura in merito alla querela sporta nei confronti di Sebastiano Visintin e del suo avvocato Paolo Bevilacqua per le parole, ritenute diffamanti, pronunciate nel corso della trasmissione "Quarto Grado".

02:46