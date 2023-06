La ministra Bernini venerdì a Trieste in visita all’Area Science Park

TRIESTE La ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini visiterà venerdì 9 giugno dalle 11 l'ente nazionale di ricerca Area Science Park e alcune realtà insediate nel suo parco scientifico e tecnologico di Trieste.

Ad accogliere la ministra - informa una nota - saranno la presidente dell'ente, Caterina Petrillo, e il direttore generale, Anna Sirica, assieme ai rappresentanti delle istituzioni regionali. Il programma prevede una presentazione delle principali attività di Area Science Park, con un focus sulle prospettive di sviluppo futuro.

La rompighiacco Laura Bassi nel golfo della "sua" Trieste

A seguire è prevista la visita a ModeFinance, agenzia di rating nata da uno spin off universitario, e ai laboratori dell'International centre for genetic engineering and biotechnology.

Nel pomeriggio la visita proseguirà nel campus di Basovizza, dove Bernini visiterà il laboratorio di genomica ed epigenomica di Area Science Park, l'azienda innovativa Alifax e l'infrastruttura di ricerca Elettra Sincrotrone Trieste. La giornata si concluderà con la visita istituzionale della nave rompighiaccio Laura Bassi dell'Ogs in programma alle 17.15.