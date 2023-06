Perde il controllo dell’auto a Banne: ferito un 19enne

TRIESTE Perde il controllo della sua Lancia Y e carambola lungo la strada provinciale: è successo intorno alle 8:30 di oggi, mercoledì 7 giugno, lungo la Sp35, poco prima dell'incrocio di Banne.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Villa Opicina un ragazzo di 19 anni di Monfalcone ha perso il controllo della propria autovettura. È stato immediatamente soccorso dal personale sanitario e trasportato in ambulanza all'ospedale per accertamenti. Fortunatamente non è in gravi condizioni.

Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli o persone.

Sul posto è intervenuta la pattuglia dei Carabinieri di Villa Opicina per la viabilità.