Bruno Barbieri a Trieste: la puntata giuliana di 4 Hotel va in onda giovedì

TRIESTE Gli albergatori di Trieste – città di mare, vento e caffè storici – sono i protagonisti del nuovo appuntamento con Bruno Barbieri 4 Hotel, atteso in onda per giovedì 8 giugno in esclusiva alle 21.15 su Sky Uno e in streaming solo su NOW, anche se la puntata è già disponibile on demand, visibile su Sky Go.

Il nuovo capitolo della gara - produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia - ha fatto tappa a Trieste dal 6 marzo scorso, con le riprese che sono andate avanti fino al 10 marzo: in gara gli hotel Urban, Victoria, You.ME e Parenzo.

La formula

Sullo schermo vedremo dunque come gli hotel in gara, di diverse fasce di prezzo o categoria, si contenderanno il titolo puntando sul proprio fascino e le proprie peculiarità, mantenendo immutato il meccanismo di successo che ha reso questo show un cult: colleghi e avversari allo stesso tempo, guidati dall'esigente e severo esperto Bruno Barbieri, i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi; fatto il check-in, per ciascun hotel lo Chef stellato sperimenterà in prima persona l'accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l'ospitalità di ciascun albergatore.

A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l'un l'altro dando un voto da 0 a 10 su 5 categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo. Voterà anche Bruno che, con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o rivoluzionare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata. Uno solo degli albergatori concorrenti si aggiudicherà così un contributo economico da reinvestire nella propria azienda.

Anche nelle puntate di questo ciclo di episodi, in Italia e all'estero, Barbieri valorizza le scelte ecosostenibili compiute dagli albergatori: laddove trovasse una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, potrebbe apporre il suo inconfondibile «sigillo green».

Nel corso di questo quarto episodio Barbieri condurrà, quindi, una gara tra i proprietari di quattro strutture ricettive capaci di rappresentare al meglio la città di Trieste in tutte le sue forme: design, storia e modernità.