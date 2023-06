Aggressione alla caserma dei Vigili del fuoco, interviene la polizia

TRIESTE Intervento della polizia intorno alle 13 di mercoledì 7 giugno presso il comando del Vigili del fuoco di Trieste: una persona, assistita dal CSM della Maddalena e in stato di agitazione, ha tentato di aggredire il personale in servizio nella caserma di via d’Alviano.

Non sono ancora stati chiariti i motivi che hanno spinto la persona ha posto in essere tale comportamento. All.arrivo della volante, la persona ha continuato a manifestare un atteggiamento aggressivo e non collaborativo e gli agenti hanno utilizzato il taser per fermarlla. E’ stata viene soccorsa dal 118 e verrà denunciata all’Autorità giudiziaria in stato di libertà.