Via ai lavori: la Galleria Bombi di Gorizia chiusa per tre mesi

Galleria Bombi chiude per tre mesi. Dopo la gara andata deserta ad aprile, il Comune di Gorizia ha dovuto ricorrere ad una procedura negoziata senza bando per trovare l’impresa a cui affidare la Fase 2 degli interventi di consolidamento strutturale del tunnel e, alla fine, l’ha trovata. Oggi c'è stata la consegna dei lavori alla Ilesa Costruzioni da parte del rup Felice Fisichella. I lavori prevedono la riparazione di fessure e lesioni e il rafforzamento e il consolidamento strutturale per un adeguato drenaggio delle acque. Video di Roberto Marega

01:31