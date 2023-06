Maltempo in Fvg, ritardo per un guasto lungo la linea ferroviaria Trieste-Venezia

TRIESTE I temporali di questa mattina, 5 giugno, hanno provocato, lungo la linea ferroviaria Venezia - Trieste, un guasto agli impianti a Bivio Aurisina e un malfunzionamento al sistema di distanziamento su entrambi i binari fra Monfalcone e Bivio d'Aurisina.

Dalle 9.15, dopo che i tecnici hanno riparato i guasti, è ripresa la normale circolazione.

Queste le conseguenze sui treni: rallentamenti di 30' e 35' per due Frecce, di 10' per un Italo, fino a 70' per 19 regionali, 7 limitati e 8 cancellati. È stato attivato anche un servizio di bus sostitutivi.

Interventi a Cervignano e Villa Vicentina

Diversi gli interventi nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 giugno in provincia di Udine.

I volontari della squadra comunale di protezione civile del Comune di Cervignano del Friuli sono stati attivati dalla sala operativa regionale di Protezione civile, questa mattina presto, per supportare una famiglia con lo scantinato di una casa allagato dall'acqua. Hanno utilizzato le pompe idrovore.

Scantinato allagato a Cervignano: l'intervento della Protezione civile a supporto di una famiglia

A Fiumicello Villa Vicentina, in via Sant'Antonio, in volontari di Protezione civile del locale gruppo comunale sono intervenuti per disostruire un tombino/grata risolvendo così un problema di allagamento del sottopasso.

Le previsioni Osmer per i prossimi giorni

La regione sarà interessata da correnti umide meridionali fino a lunedì pomeriggio; in seguito la presenza di aria fresca in quota e di masse d'aria abbastanza umide nei bassi strati favoriranno condizioni di moderata instabilità. Qui le previsioni Osmer per i prossimi giorni