Cinquantenne stroncato da un malore in strada a Trieste

TRIESTE Un uomo di 50 anni è stato stroncato da un malore in strada a Trieste. È accaduto alle 5 del mattino di oggi, lunedì 5 giugno in via D'Alviano.

Una persona lo ha notato a bordo strada, privo di sensi, e ha chiamato il 112.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e quello di un'automedica. Attivate le forze dell'ordine.

I sanitari hanno trovato l'uomo in arresto cardiocircolatorio e hanno avviato le manovre salvavita, che sono continuate fino all'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara. Purtroppo, però, per l’uomo non c’era più niente da fare: è deceduto poco dopo il suo arrivo al nosocomio.