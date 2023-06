«Anche l’albergo Falisia ripartirà entro fine giugno»

SISTIANA. Far ripartire entro fine giugno sia l’hotel Falisia, sia la struttura balneare. È con questo impegno che si è presentato alla ribalta di Portopiccolo Marco Gilardi, direttore operativo del gruppo Nh hotels, marchio internazionale appartenente al colosso Minor Hotels, che ha firmato l’accordo per rilevare, all’interno del comprensorio di Sistiana, gli asset che fino a pochi mesi fa erano appannaggio della Ppn. È la srl dichiarata inadempiente dal giudice, poi sostituita dalla Trieste 2040, e prossima all’uscita.

Gilardi, come partirete a Portopiccolo?

«Iniziamo con l’hotel 5 Stelle lusso e con la spiaggia, ma puntiamo a far tornare Portopiccolo, nel suo complesso, a quella dimensione internazionale per la quale era stata costruito. Il percorso per arrivare al nostro subentro è stato lungo e complesso, per tutta una serie di circostanze che qui in zona sono note, e abbiamo ancora delle cose da sistemare. Ma ribadisco che stiamo lavorando, e con grande impegno, per salvare quel che resta della stagione 2023».

Che situazione avete trovato?

«Lo stato in cui versava l’hotel Falisia, abbandonato da mesi, ve lo lascio immaginare. C’è un grandissimo lavoro da fare, ma ci siamo posti come termine ultimo per riaprire la fine di questo mese. L’ideale sarebbe riaprire l’hotel in concomitanza con le strutture balneari che, ricordiamolo, sono in concessione a un soggetto terzo con il quale stiamo definendo i termini dell’accordo».

Quale sarà il ritmo del subentro?

«Di certo, considerando gli errori fatti da chi ci ha preceduto, eviteremo accuratamente di rischiare di fare il passo più lungo della gamba. In sostanza andremo per gradi ma con uno scopo ben definito, quello di rivalutare Portopiccolo. Del resto la dimensione della Minor Hotels è riconosciuta a livello mondiale: il marchio thailandese dispone di oltre 550 alberghi, distribuiti in 55 Paesi, fra Asia, oceano Pacifico, Medio Oriente, Africa, Oceano indiano, Europa e Americhe. Nel 2019 la Minor Hotels aveva acquistato gli alberghi della Nh Hotels, compagnia spagnola che, a sua volta, aveva scalato in Borsa la Jolly hotels, presente fra l’altro anche a Trieste, in corso Cavour. La ripresa delle attività prevede anche di affrontare, con serietà e realismo, la situazione degli ex dipendenti della Ppn, poi travasati nella Trieste 2040. Al momento della dichiarazione di crisi in seno alla Ppn erano una settantina, oggi si sono ridotti a 45: perché molti, nel frattempo, hanno trovato altre soluzioni occupazionali e fatto comunque altre scelte».

Rimane in piedi lo spinoso tema degli ex dipendenti della Ppn, alla quale è poi subentrata la Trieste 2040. Cosa intendete fare su questo fronte?

«Premetto che come gruppo Nh non siamo tenuti a riassumerli, perché questo non è un passaggio di società. Abbiamo però l’intenzione di vederli, valutando le funzioni che ci serviranno per lo svolgimento delle varie attività, conoscerli sul piano professionale e impiegarli per questa stagione. Come in tutti i buoni fidanzamenti prima ci si conosce bene, poi ci si sposa. Sappiamo che si tratta di una squadra rodata, che conosce Portopiccolo. Siamo pronti a tenere in casa per quest’anno le figure che ci interessano e sappiamo che non saranno sufficienti, perciò andremo a cercare anche altre professionalità, perché l’obiettivo è di creare a Portopiccolo una struttura di successo. In definitiva vogliamo procedere col ritmo giusto, perché bisogna ricordare che stiamo subentrando in una situazione che era molto critica e non vogliamo sbagliare».