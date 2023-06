Scontro auto-scooter in via Giulia a Trieste: ferita 36enne

TRIESTE Incidente stradale, attorno alle 7 di sabato mattina, 3 giugno, all’altezza di via Giulia 90. Uno scooter si è scontrato con una vettura, per cause da accertare. Ad avere la oeggio è stata la 36enne alla guida del mezzo a due ruote.

La giovane ha riportato diversi traumi ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Cattinara.

Numerosi i disagi alla viabilità, con anche diversi mezzi dell’autobus bloccati nel traffico.

Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e i responsabili di Trieste Trasporti.