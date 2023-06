Incidente tra uno scooter e un’auto a Fogliano Redipuglia: 44enne trasportato con l’elisoccorso in ospedale

REDIPUGLIA Incidente stradale attorno alla mezzanotte in via San Michele a Fogliano Redipuglia: a essersi scontrati, per cause da accertare, sono stati una vettura e uno scooter. Ad avere la peggio è stato il conducente di quest’ultimo, un uomo di 44 anni.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Monfalcone, l'equipaggio dell'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo e l'elisoccorso. Hanno attivato i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Gradisca d'Isonzo.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo che è stato trasportato in codice giallo, in volo, all'ospedale di Cattinara, stabile, cosciente.