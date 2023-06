Festa della Repubblica, dalla cerimonia di Trieste il richiamo alla coesione

TRIESTE La piazza dritta sul mare e aperta al mondo, dove nei secoli si sono incrociati saperi, culture, lingue impastate di sale. Le storie e la Storia del nostro Paese, scritte nella pietra bianca di piazza Unità. Se ne ha sentimento al mattino del 2 giugno, Festa della Repubblica, quando il sole è già alto e, per un attimo, quel palco ogni giorno trafficato da migliaia di cittadini del mondo rimane vuoto, intatto, ad ammirare le bandiere issate sulle due alabarde svolazzare nel vento. E poi ancora, nel pomeriggio, quando il mare è tinto di rosso, mentre nel silenzio interrotto appena dai gabbiani le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiamano alla «coesione», all’«unità», alla «fratellanza».

Le solenni cerimonie del 77esimo anniversario della Fondazione della Repubblica sono iniziate al mattino, con l’alzabandiera. Presenti autorità militari, religiose e civili, tra cui l’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti e il sindaco Roberto Dipiazza, che ricorda l’importanza di valori quali «il lavoro e il rispetto, sui quali si fonda la Repubblica: è importante trasmetterli ai giovani».

Nel pomeriggio, la musica d’Ordinanza della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli ha dato l’accordo per la seconda parte delle cerimonie, più partecipate dalla città e dai cittadini. La sfilata delle rappresentanze dei reparti in armi, dei corpi ausiliari delle Forze armate, dei volontari della Protezione civile e delle associazioni di volontariato.

La lettura, dunque, del messaggio del Presidente Mattarella. E il richiamo del Prefetto di Trieste Pietro Signoriello, che invita la città alla «coesione sociale e istituzionale», alla «cooperazione e leale collaborazione» per «affrontare uniti, insieme, le sfide che ci attendono».

Nella parte finale della cerimonia, quando il sole è ormai basso, la consegna dei diplomi di onorificenza dell’ordine “Al Merito della Repubblica Italia” a otto nuovi insigniti per il loro contributo alla comunità. Cinque i nuovi Cavalieri. Marzia Baso, unica donna, è viceprefetto di Trieste e dirigente dell’Area IV dedicata alla “Tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione”. L’onorificenza le viene consegnata dal prefetto unitamente al sindaco, per il suo impegno nelle attività di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti asilo, e provenienti dalla Rotta Balcanica. In piazza arriva poi la Guardia di Finanza, che consegna il diploma di merito al collega Tony Desibio della sezione Antidroga nel Gruppo investigativo, negli anni spesosi per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. Antonio Privitera, in servizio presso la Corte di Giustizia tributaria della regione, viene investito del titolo per il suo infaticabile lavoro nel periodo dell’emergenza sanitaria, e il supporto tecnico assicurato al personale impegnato a lavorare da remoto.

Lodata poi la tenacia di Alberto Sbisà, coordinatore dei Vigili del fuoco in quiescenza dall’aprile dello scorso anno, distintosi nelle operazioni di soccorso in seguito al sisma in Abruzzo del 2009 e a quello in Emilia Romagna del 2012. Il prefetto è dunque raggiunto dal sindaco di Duino Aurisina, Igor Gabrovec, per conferire l’onorificenza a Benito Toretta della direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, che da anni collabora quale esperto di amministrazione con il Conservatorio Tartini. La nomina di Ufficiale, poi, ad Aldo Mannella, primo dirigente della Polizia di Stato, dal 2020 vicario del questore di Trieste: viene insignito del titolo dal prefetto, dal sindaco e dal questore Pietro Ostuni. Seguono due Grandi Ufficiali: l’ex rettore dell’Università di Trieste Francesco Peroni, e il professor Gianfranco Sinagra, direttore del Dipartimento cardiovascolare di Asugi.

L’ultima onorificenza sfuma dunque nel tramonto e nell’ammainabandiera, con l’inno nazionale cantato dal tenore Francesco Grollo, e reso nel linguaggio dei segni dalla sezione triestina dell’ente nazionale sordi.

La sera in piazza Verdi, infine, gli studenti del Tartini chiudono le cerimonie con un concerto di brani classici e popolari.