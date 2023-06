In piazza Unità a Trieste tornano le girandole di BoraMata

Piazza Unità a Trieste è un frenetico vorticare di girandole colorate, favorito da un borino che spira con raffiche intense. È la ormai tradizionale BoraMata, la festa del vento, in cui dal 3 al 5 giugno la piazza offre un notevole colpo d'occhio con centinaia di girandole colorate disseminate in tutta l'area. Il programma di Boramata è articolato in tanti eventi. In particolare, sabato e domenica in piazza voleranno i maxi aquiloni di Edo Borghetti “Edofly” e Sara Rizzetto. L'evento si concluderà lunedì alle 17 con la vendita delle girandole, il cui ricavato verrà devoluto interamente all'Associazione Trieste entra in gioco. Le foto sono di Massimo Silvano