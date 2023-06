Festa della Repubblica, la cerimonia al Sacrario di Redipuglia

In occasione della Festa della Repubblica si è svolta una solenne cerimonia al Sacrario militare di Redipuglia: in rappresentanza del Governo la viceministro all’Ambiente e alla Sicurezza energetica Vannia Gava ha deposto una corona di alloro in onore dei caduti. Video di Pierluigi Bumbaca

