Girandole, aquiloni, solidarietà e un omaggio a Svevo: a Trieste torna BoraMata

TRIESTE Decine di girandole magenta ed azzurre, disposte a macchia d’olio su tutta piazza Unità. Ma anche magnifici aquiloni che voleranno sul salotto buono di Trieste e l’installazione della panchina di Italo Svevo come omaggio allo scrittore.

Sono questi i veri protagonisti di BoraMata, la manifestazione organizzata da Prandicom con il sostegno di AcegasApsAmga e Regione che celebra il peculiare vento, pronta a colorare il centro di Trieste con l’ottava edizione dal 3 al 5 giugno.

A fare da corredo alla kermesse, che apre il sipario sulla rassegna Trieste Estate, anche due iniziative curate dal “Museo della Bora”: sabato alle 17.30 a palazzo Gopcevich un approfondimento sulle attività del museo, bissato domenica al museo Revoltella da un confronto tra il clima di ieri ed oggi attraverso la proiezione di contenuti di varia natura.

Alla conferenza stampa svoltasi all’Harry’s di piazza Unità, ad illustrare le iniziative c’era l’organizzatore Federico Prandi che ha accolto i partner principali dell’evento. Come AcegasApsAmga, con la responsabile comunicazione Luciana De Mori, «entusiasta della scelta di azzurro e magenta per le girandole come omaggio al logo dell’azienda, da sempre vicina a Boramata».

Restando in tema di partner, le girandole – realizzate dagli studenti dell’Edilmaster – verranno poi vendute nella giornata di lunedì con il ricavato che sarà devoluto in beneficenza a “Trieste entra in gioco”, l’associazione guidata da Alessandro Busetti che promuove l’inclusione attraverso sport come il baskIn. Non poteva mancare Rino Lombardi, direttore del Museo della Bora: «Siamo orgogliosi di essere all’ottava edizione di un evento fondamentale per promuovere la Bora che io definisco “istituzione silenziosa” – dichiara Lombardi – e che è protagonista di tutte le iniziative portate avanti dalla nostra realtà, che è l’unico museo del vento in Europa». Va infine ricordato che BoraMata farà parte del programma di MareDireFare, il Festival dell’Oceano.