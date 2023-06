Rogo a Staranzano, il racconto della mamma: «Cercavo i bambini in mezzo al fumo, i cani ci hanno guidati tra le fiamme»

STARANZANO. I danni sono piuttosto ingenti, in attesa delle ulteriori verifiche da parte dei vigili del fuoco, ma anche dell’Ufficio tecnico del Comune di Staranzano, ai fini della stabilità strutturale dell’unità abitativa per la quale è stata dichiarata l’inagibilità. Intanto, si mettono insieme alcuni tasselli per spiegare la causa dell’incendio divampato giovedì pomeriggio nell’appartamento al primo piano, in via Guglielmo Marconi. I vigili del fuoco hanno ricondotto l’origine delle fiamme ad una “probabile problematica elettrica”. La multipresa nella quale era inserita la spina del televisore è stata trovata annerita. Forse è stato un sovraccarico elettrico, forse una scintilla ha trovato materia “fertile” per attecchire, un cuscino posto sul divano che comunque è andato a fuoco come un cerino, tanto è stato rapido lo sviluppo dell’incendio. Tutto, comunque, rimane al vaglio per chiarire la dinamica dell’evento.

Il salotto distrutto dal fuoco

Certo è che l’intero appartamento è stato interessato dalla combustione. Il soggiorno-salotto dove è scaturito il rogo è ridotto a muri anneriti, le finestre distrutte dopo che i vetri sono esplosi in mille schegge. Lingue di fuoco talmente minacciose da agghiacciare il cuore. La signora Carolina Carter Gaio glielo lo aveva detto al padre, chiamato al telefono, angosciata e disorientata da quell’escalation di fiamme e fumo: “Papà brucia tutto, qui muoriamo tutti!”, dopo essersi aggrappata all’allarme già dato al 112. E dire che poco prima quelle scene le avevano viste semmai in un film. Era il consueto momento del riposo. I due fratelli, sereni e giocosi, seduti sul divano. Poi la sorella si è spostata nella sua camera, per dormire, il bambino invece si è acchioccolato sul divano dove solitamente si abbandona al sonno. E mamma Carolina nella sua stanza da letto, abbracciata alla sua piccola di 8 mesi.

La Chihuahua combatte per sopravvivere

Ieri pomeriggio la giovane donna è tornata alla Clinica veterinaria di via Timavo, dove la piccola Chihuahua sta combattendo per la sopravvivenza. «È uscita dal coma, speriamo che si possa riprendere. Era rimasta intrappolata in casa. Carly, invece, purtroppo non ce l’ha fatta. I miei bambini le erano particolarmente legati...». I vigili del fuoco hanno portato in salvo anche tre gatti, uno dei quali mezzo “abbrustolito” ma in salute.

I gatti hanno avvertito il pericolo

A tornare a quei terribili momenti, Carolina, rivive i ricordi. «La prima cosa che so è che uno dei miei gatti aveva sentito qualcosa poco prima dell’incendio, aveva un miagolio che non avevo mai sentito. Ha percepito il pericolo prima di tutti. Mi trovavo in camera con mia figlia, l’avevo appena addormentata, avevo anche inviato una foto a mio marito che era al lavoro. Il bambino in salotto stava prendendo sonno. Poi è arrivata all’improvviso mia figlia: “Mamma, mamma, sta andando tutto a fuoco!”, mi ha gridato. Li per lì non capivo, del resto dopo il Covid ho perso l’odorato. Anche per questo ho tardato a rendermi conto di cosa stesse succedendo».

Mobili e suppellettili divorate dal fuoco

Carolina ha invitato la bambina a uscire subito, la piccola ha raccolto il suo Chihuahua preferito che le si trovava vicino. Intanto le fiamme ingurgitavano mobili e suppellettili, il fumo sempre più denso e compatto. «Ho raggiunto il salotto, credevo che mio figlio fosse sul divano, ma non c’era più. Le fiamme erano tante, impossibile descrivere quella situazione. L’ho cercato tra le fiammate e il fumo, era in camera sua. S’era nascosto per poter respirare, così l’ho preso e l’ho portato via». Ad accompagnarli con istinto protettivo il Border Collie di famiglia. Carolina, provata e disorientata è risalita in casa: «Mi sono precipitata in camera dalla piccola, il fumo si era espanso fino a lì». Avvolta nella sua copertina, altra fuga verso la salvezza. «Ormai non vedevo più nulla, era tutto nero, sentivo solo i vetri scoppiare – continua –. Finché ho sentito una presenza, sulle gambe. Era il mio Maremmano, ci ha fatto da guida per guadagnare l’uscita».

Raccontare è come farsi riagganciare dalla paura intensa che l’aveva “braccata” in quei minuti senza fine. «Cercavo i miei bambini tra le fiamme, è stato tremendo. Fortunatamente, nessuno si è addormentato davvero».