La viceministra Gava al Sacrario di Redipuglia per il 2 giugno. A Gorizia la consegna dei riconoscimenti del presidente Mattarella

GORIZIA Un grande ufficiale, cinque cavalieri, una medaglia d’onore ai deportati e internati nei lager nazisti destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra e, soprattutto, una medaglia a una vittima di terrorismo.

Sono queste le onorificenze che il prefetto di Gorizia Raffele Ricciardi consegnerà il 2 giugno nel corso della cerimonia del 2 Giugno per celebrare il 77esimo anniversario dalla Fondazione della Repubblica. La consegna dei riconoscimento avverrà come di consueto nel parco del palazzo del Governo alle 17.30, ma la giornata è iniziata già alle 8 con la cerimonia dell’alzabandiera in piazza Vittoria.

Festa della Repubblica, la cerimonia al Sacrario di Redipuglia

Il prefetto e le massime autorità civili e militari si sono spostati alle 11 al Sacrario militare di Redipuglia dove in rappresentanza del Governo la viceministro all’Ambiente e alla Sicurezza energetica Vannia Gava ha deposto una corona di alloro in onore dei caduti.

Il programma proseguirà quindi nel pomeriggio con la cerimonia in prefettura. La medaglia di vittima del terrorismo sarà consegnata al Caporal maggiore capo dell’Esercito in quiescenza Stefano Pellegrino. In missione in Afghanistan, Pellegrino è rimasto vittima di un attentato nel 2011.

Sarà ritirata da Domenico Petito, in memoria del padre Riccardo, internato militare deportato in Germania dal 10 settembre 1943 al 8 settembre 1945, la medaglia d’onore concessa dal presidente della Repubblica ai cittadini, militari e civili, “deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra e ai familiari deceduti”.

Per quanto riguarda le onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica italiana conferite dal Capo dello Stato, per quanto riguarda l’Isontino il diploma di Grande ufficiale verrà consegnato all’ex vicepreffetto di Gorizia Antonino Gulletta. I cinque nuovi cavalieri sono il brigadiere dei carabinieri Giusepep Fava, l’ex comandante provinciale dei vigili del fuoco di Gorizia Paolo Granata, il capitano di fregata Giulio Davide Martina, l’avvocato ed ex sindaco di Doberdò del Lago Paolo Visintin e il luogotenente carica speciale dei Carabinieri Fausto Zanelli.

La giornata si concluderà alle 19.30 con la cerimonia dell’ammainabandiera in piazza Vittoria.