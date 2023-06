Anziana si allontana dalla casa di riposo a Gorizia: trovata viva dopo una notte all’addiaccio

GORIZIA È uscita dalla casa di riposo che la ospita e non ha fatto più ritorno. Dopo molte ore di angoscia e ricerche è stata trovata, viva, un’anziana di 75 anni scomparsa nel pomeriggio di giovedì 1° giugno a Gorizia.

La donna al momento della scomparsa indossava un vestito leggero a fiori lungo sotto il ginocchio e ciabatte rosse.

Dopo quasi una giornata di ricerche e una notte passata all’addiaccio la donna è stata ritrovata attorno alle 12.30 di venerdì 2 giugno in via degli Scogli. È stata subito trasportata in ospedale per accertamenti.

Le ricerche sono partite nella serata di ieri, con l'attivazione da parte della Prefettura di Gorizia del piano provinciale di ricerca a persona, in località Piuma.

I vigili del fuoco che hanno allestito un Pca (Posto di Comando Avanzato) utilizzando il furgone UCL (Unità di Comando Locale) per coordinare le operazioni di ricerca; stanno impegnando una quindicina di uomini del comando di Gorizia supportati da due operatori del Nucleo cinofilo regionale VVF FVG, i sommozzatori del Nucleo Regionale di Soccorso Subacqueo Acquatico del comando VVF di Trieste e due dronisti del Nucleo Regionale Aeromobili a Pilotaggio Remoto della Direzione Regionale Vigili del fuoco del Veneto che utilizzano droni dotati anche di termocamere in grado di rilevare le differenze di temperatura delle zone sorvolate.