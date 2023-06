Trieste, incendiati i dehors di una trattoria del centro

Momenti di paura nella notte tra mercoledì e giovedì in pieno centro per un incendio che appare di matrice dolosa e che ha interessato il dehors della trattoria Alla Sorgente, che si trova nel tratto pedonale della quasi omonima via della Sorgente, laterale di via Carducci. Qui la notizia

00:14