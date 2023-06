Inaugurato a Trieste il primo Caffé Sacher in Italia

Il 1° giugno ha finalmente aperto il Caffè Sacher di Trieste. L’unico in Italia e tra i pochi al mondo a poter vantare la storica insegna e a poter servire la torta al cioccolato per eccellenza che nella preparazione segue la ricetta originale di Franz Sacher. Vista la lunga attesa e l’entusiasmo manifestato dai triestini e dai turisti per il nuovo locale che in via Dante prende il posto dello storico negozio di calzature Rosini, fin dalle 8.30 i clienti si sono messi in fila per poter accedere al regno di sua maestà “Sachertorte”. Il video è di Andrea Lasorte. La notizia

01:01