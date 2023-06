Il castello di Miramare a Trieste svela al pubblico le antiche cucine

Che cosa si mangiava nella dimora di Massimiliano e Carlotta, quando la coppia arciducale organizzava un ricevimento? Quanti cuochi venivano impegnati nella preparazione dei sontuosi banchetti? In quali spazi lavoravano? Gli appassionati delle vicende degli Asburgo e delle pratiche della buona tavola saranno sicuramente entusiasti di poter visitare le cucine del Castello di Miramare, che a breve verranno aperte al pubblico. In questo video di Andrea Lasorte andiamo a scoprirle in anteprima. Qui l'articolo con tutte le curiosità

01:15