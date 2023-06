Maxisequestro al Porto di Trieste, contraffatti prodotti per 1 milione di euro

TRIESTE I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Trieste e i militari della Guardia di Finanza hanno intercettato e sequestrato, in due distinte operazioni al porto di Trieste, oltre 11mila capi d’abbigliamento e quasi 53mila confezioni di shampoo giunti a bordo di tir provenienti dal porto di Pendik in Turchia.

Dall’analisi della documentazione d’accompagnamento della merce del primo tir, che trasportava lo shampoo, era emerso il coinvolgimento di società estere non direttamente collegate al settore del commercio di prodotti per l’igiene, cosa che aveva sollevato dubbi in merito alla liceità del trasporto. Dunque, la merce è stata controllata: in particolare, è risultato che lo shampoo, sebbene apparisse riconducibile a un famoso brand internazionale, era stato caricato su palette anonime imballate da cellophane trasparente, invece del confezionamento in cartoni generalmente utilizzato per analoghi trasporti.

Inoltre, le singole confezioni, presentavano impercettibili differenze ’grafichè rispetto a quelle normalmente commercializzate. Gli accertamenti hanno permesso di risalire a ulteriori cospicue spedizioni di shampoo che, una volta transitate dall’Italia, sarebbero state inviate in Germania. Allertate le autorità tedesche, è stata impedita l’illecita immissione in commercio di altri 106mila flaconi.

I capi d’abbigliamento contraffatti, invece, sono stati rinvenuti nel secondo tir, nascosti dietro articoli regolarmente trasportati (mobilio, camicie, articoli in plastica e materassi) che ne rendevano di fatto difficile l’individuazione senza lo scarico totale dell’intero autoarticolato. Attualmente sono in corso attività d’indagine, coordinate dai pm di Trieste Lucia Baldovin e Matteo Tripani, finalizzate alla ricostruzione dell’intera filiera del falso, i cui sequestri, al momento, hanno scongiurato introiti illeciti per oltre un milione di euro.