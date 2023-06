Giovane mamma partorisce in casa a Trieste: il papà l’ha aiutata seguito al telefono dall’infermiera

TRIESTE Lieto evento nelle prime ore di oggi, 1 giugno, a Trieste in abitazione. Una giovane donna, già mamma, in stato di gravidanza, a termine, con contrazioni molto ravvicinate, ha partorito la sua bambina in casa.

A chiamare aiuto, telefonando al Numero unico per tutte le emergenze del Friuli Venezia Giulia, il Nue112, è stato il compagno. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e quello dell'automedica. Nel frattempo, un'infermiera della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria, ha guidato il compagno nelle manovre del parto. Il lieto evento è avvenuto in casa. Poi mamma e figlia sono state trasportate all'ospedale Burlo per i consueti controlli con ambulanza con medico a bordo. Mamma e bimba stanno bene.