Bimbo di 2 anni rischia di annegare a Grado: trasportato in ospedale

GRADO Soccorso sanitario d'urgenza nella tarda mattinata di oggi sulla spiaggia di Grado per un bambino di circa 2 anni finito sott'acqua.

A dare l'allarme è stata una persona che si trovava in quel momento vicino al piccolo e che ha chiamato il Numero unico di emergenza, Nue112 del Friuli Venezia Giulia.

Gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza da Grado, con il medico a bordo. Attivata la forza pubblica. Il bambino è stato preso in carico dal personale medico infermieristico ed è stato trasportato in codice giallo, cosciente, stabile, all'ospedale di Monfalcone per una prima valutazione.