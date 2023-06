L’aggressione sulla linea 10

Coppia arrestata dopo l’accoltellamento sul bus a Trieste, domiciliari per lei e custodia in carcere per lui

Lo ha deciso il Gip. La posizione della donna è ritenuta più grave, ma il giudice ha dovuto disporre il carcere per l’uomo, e non i domiciliari, perché non ha una casa in cui stare

Piero Tallandini