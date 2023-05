Casson a Gradisca nell'anniversario di Peteano: «La strage ha segnato la storia d'Italia»

L'ex Pm Casson a Sagrado: «Peteano è una strage che ha segnato la storia d’Italia, rappresenta una finestra sulla storia d’Italia e aiuta anche a comprendere molto di quello che è successo in quegli anni. Erano gli anni Sessanta e Settanta, della “Strategia della tensione», in cui le organizzazioni fasciste si mettevano assieme a certi apparati dello Stato che andavano contro le leggi e contro la Costituzione e utilizzavano lo strumento del terrorismo per una politica deleteria e nefasta». Video di Pierluigi Bumbaca

01:47