Amara scoperta per il personale di Asugi che ha trovato l’auto di servizio sporcata da una grande svastica disegnata sul cofano. Immediata la denuncia per danneggiamento sporta ai carabinieri della stazione di Scorcola. L’auto in questione era parcheggiata in via Nordio e il fatto è accaduto tra le 15 di ieri, martedì 30 maggio, e le 7 di oggi, giovedì 31.