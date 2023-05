Trieste, gli artigiani in piazza della Borsa

TRIESTE L’idea è quella di intercettare anche i croceristi, che spesso non hanno tempo per esplorare da capo a piedi la città alla ricerca di originali souvenir da portarsi a casa in ricordo. Ma l’edizione estiva di “Crafts”, la manifestazione che riunirà da giovedì a domenica in piazza Borsa dalle 10.30 alle 21 alcuni tra i migliori artigiani e creativi del panorama artistico triestino, piacerà di certo anche al resto dei turisti e alla cittadinanza.

L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con Confcommercio, porterà in una delle piazze simbolo della città 17 tra botteghe artigiane e atelier creativi con l’obiettivo di offrire una finestra su questo mondo sfaccettato che riunisce tanti giovani maker che si cimentano nei campi più svariati, dalla gioielleria all’interior design, dai cappelli ai cosmetici, dalle illustrazioni agli accessori, proponendo pezzi unici realizzati con la massima attenzione alla sostenibilità.

Presentata martedì in conferenza stampa, “Crafts” viene riproposta dopo l’esperimento pilota di dicembre, che ha riscosso successo sia tra gli operatori che tra il pubblico.

«È la conferma che un’intuizione nata da una chiacchierata può concretizzarsi grazie all’impegno di molte persone», il commento del vicesindaco Serena Tonel: «Piazza Borsa sarà una vetrina importante per mostrarsi ai turisti in visita a Trieste, un punto espositivo che consentirà di indirizzarli alle botteghe e ai laboratori dei singoli artigiani e artisti». Susanna Coronica, portavoce del gruppo “Crafts”, ha evidenziato come «questo progetto corale aiuterà a valorizzare l’artigianato, la manualità, la tradizione e l’innovazione presenti sul territorio». Nel corso della manifestazione - hanno ricordato Ludovica Fusco di Combiné, che produce originali gioielli contemporanei, e Marco Cernogoraz di Dezen Dezen, che realizza e stampa a mano insoliti foulard - al pubblico verrà anche consegnata una mappa con la posizione di laboratori e botteghe artigiane. Ma i visitatori potranno acquistare già in loco le creazioni in mostra g.b.