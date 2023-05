Sigillo Trecentesco del Comune di Trieste all’Ogs «punta di eccellenza di livello internazionale»

TRIESTE. «Siamo un Paese straordinario, fatto da persone straordinarie e Trieste esprime anche con l’OGS un punta di eccellenza di livello internazionale, che ci onora nel mondo, affrontando e operando su temi scientifici e della ricerca legati all’ambiente, essenziali e vitali per la salvaguardia del nostro pianeta e del nostro futuro».

Lo ha detto il sindaco Roberto Dipiazza che, mercoledì mattina, 31 maggio, ha conferito il sigillo trecentesco della città di Trieste all'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS, nelle mani del Presidente, Nicola Casagli. Alla cerimonia sono intervenuti anche la dottoressa Paola Del Negro, direttrice generale dell’ OGS, Franco Coren, direttore del Centro Gestione Infrastrutture Navali OGS, Fausto Ferraccioli, direttore della Sezione Geofisica OGS, Franco Sedmak, comandante della nave rompighiaccio Laura Bassi e Roberto Vitale, presidente GeoAdriatico

«Sono onorato di ricevere questo prestigioso riconoscimento a nome dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale ha detto e scritto nel libro d’oro del Comune di Trieste il presidente Nicola Casagli ringraziando il sindaco Dipiazza e la Città di Trieste.

«Il conferimento del sigillo conferma che il nostro Ente rappresenta un punto di orgoglio per la città - ha aggiunto - e la sua vocazione scientifica. Sono particolarmente felice che questo riconoscimento arrivi proprio nell’anno in cui la nostra nave Laura Bassi ha battuto il record mondiale, toccando il punto più a sud mai raggiunto via mare, e nell’anno in celebriamo il 270esimo anniversario della fondazione della Scuola di Astronomia e di Navigazione da cui l'OGS discende».

Parole di gratitudine e apprezzamento sono state espresse dai rappresentanti dell’OGS e da Franco Sedmak, comandante della nave rompighiaccio Laura Bassi, che ha tra l’altro ricordato la grande visibilità data dall’impresa all’OGS e alla nostra città. Dipiazza ha voluto infine consegnare al comandante Sedmak anche lo stemma ufficiale della Città di Trieste, che troverà posto nella cabina di comando della Laura Bassi.