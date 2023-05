Nuovo schianto a Ronchi: auto esce di strada e va contro un albero

RONCHI. Ancora un incidente stradale, nella tarda serata di martedì 30 maggio, a Ronchi dei Legionari e ancora lungo via D’Annunzio. Ancora una volta un’auto è uscita di strada da sola, poco lontano dal luogo del sinistro accaduto lunedì sera e ha concluso la sua corsa contro un albero. Nessuna conseguenza per gli occupanti della vettura.

Ma la pericolosità della strada è all’ordine del giorno. È buia, perché le chiome degli alberi non permettono alla luce dei lampioni di garantire un’adeguata sicurezza, i passaggi pedonali non sono segnalati con lampeggianti e, senza ombra di dubbio, si corre troppo e, nelle ore serali, nessuno controlla. Urge la predisposizione di postazioni di autovelox fissi e anche la sistemazione dei passaggi pedonali, illuminati come avviene poco lontano, poco prima di piazza Oberdan e in via Redipuglia.

Proprio via Redipuglia, all’angolo con via Isonzo, è stata teatro ieri, poco dopo mezzogiorno, di un incidente stradale. Anche in questo caso senza conseguenze per le persone, ma con danni ingenti alle vetture coinvolte. Anche via Redipuglia è diventata un autodromo.—