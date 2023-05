Corteo contro la guerra venerdì 2 giugno a Trieste

TRIESTE Il 2 giugno sarà Corteo per la pace. E contro la guerra, la Nato, l’Ue, il Green pass, l’invio delle armi all’Ucraina, il presidente Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il governo e il Parlamento italiano tutto.

Il Coordinamento No Green pass e oltre tornerà a sfilare: il corteo partirà da piazza dei Volontari Giuliani alle 10.30 nella «giornata della Repubblica governata da NoPax», si legge da comunicato.

Sulla locandina una colomba in bianco e nero. In caratteri cubitali: «Chiediamo la pace in Ucraina». Si annuncia pure una raccolta firme «contro il conflitto bellico e a favore della sanità pubblica». E poi: «Siamo con il popolo ucraino e con quello russo».

Mercoledì, nella conferenza stampa di presentazione, si è parlato di crimini internazionali e crisi egiziana. Si è reclamata una Trieste «disarmata e neutrale», si è evocato lo spettro di una Wärtsilä «convertita in azienda di guerra», con l’«imminente minaccia» della Rheinmetall. Sebbene, è stato fatto notare, l’azienda tedesca non sia più un nome sul tavolo romano.—