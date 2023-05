Varato a Trieste alla Ocean Glera, il rimorchiatore “made in fvg”

Varato il rimorchiatore “made in Fvg” fatto costruire dalla Ocean a Trieste dalla Cartubi per il servizio anti-inquinamento della Siot, battezzato con il nome di Glera, il vitigno che dalle terrazze del Carso e da Prosecco guardano il mare. Lo stesso Glera utilizzato per la tradizionale cerimonia di varo con il taglio del nastro della madrina (la vice sindaco di Trieste, Serena Tonel) con la bottiglia che si è infranta, in segno di buon auspicio, sulla fiancata del rimorchiatore. Lo stesso vino che dopo è stato versato per il brindisi, in versione bollicine e fermo. A fare gli onori di casa l’amministratore delegato di Ocean Michela Cattaruzza. Servizio di Giulio Garau, video di Andrea Lasorte Video di Andrea Lasorte

01:09