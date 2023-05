Turista pianta una tenda da campeggio in centro a Trieste

TRIESTE Una tenda montata in pieno centro a Trieste. A scambiare piazza Libertà per un campeggio è stato un turista ucraino in visita di piacere nella nostra città.

Alla polizia locale intervenuta sul posto, l’uomo ha spiegato di aver visto diverse persone dormire all’addiaccio nella stessa piazza – finita più volte agli onori delle cronache quale luogo di sosta di decine di migranti provenienti dalla rotta balcanica – e di aver pensato che si potesse campeggiare lì.

I vigili, dopo avergli spiegato che in Italia i luoghi in cui poter fare campeggio sono ben regolamentati, lo hanno invitato a smontare la tenda e ad andarsene.