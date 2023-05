Patti Smith in concerto alla Casa Rossa di Gorizia il 5 ottobre

GORIZIA Il GectGo cala l’asso. Il secondo concerto in avvicinamento a Go!2025 vedrà protagonista la leggendaria cantante Patti Smith. E il piazzale della Casa Rossa sarà il teatro il 5 ottobre.

A dare l’annuncio, visibilmente emozionata, la direttrice del Gruppo europeo di cooperazione territoriale Romina Kocina. Durante l’incontro con la stampa, è stato anche diffuso un audio dell’artista newyorkese in cui si dice entusiasta di esibirsi a Gorizia.

La conferenza stampa che ha annunciato il concerto di Patti Smith (Bumbaca)

«Non vedo l’ora di essere lì, in un luogo - le sue testuali parole - dove il confine è stato superato». Ha citato Pasolini, Kossovel e Rilke parlando di un terra ammantata di cultura. «Il messaggio - ha confidato Kocina - ci è arrivato solo pochi minuti prima della conferenza stampa e non nascondo che l’emozione è stata grandissima».

Il concerto, è stato detto durante l’incontro, vuole essere «un assaggio» di ciò che sarà Go!2025. «Questa esibizione non rientra nel programma ufficiale - ha scandito Kocina - ma fa parte di quegli eventi “extra” che intendiamo portare a Gorizia, in vista della Capitale europea della cultura. Questi appuntamenti, di grande spessore, ci servono anche per testare la macchina organizzativa e per verificare le potenzialità delle location a nostra disposizione. Il piazzale della Casa Rossa si presta alla perfezione ad ospitare eventi così importanti». Peraltro, rispetto al primo concerto del 2 settembre con gli “Editors”, sarà uno spettacolo del tutto gratuito.

Soddisfatti i due sindaci Rodolfo Ziberna (Gorizia) e Samo Turel (Nova Gorica). Entrambi hanno voluto partecipare alla conferenza organizzata dal Gect in sala Dora Bassi. Ziberna non ha nascosto la sua emozione per il coinvolgimento di «cotanto ospite». «Io, rispetto al sindaco di Nova Gorica, sono più “datato” e so quanto le canzoni di Patti Smith hanno contrassegnato la vita di ognuno di noi - ha sorriso -. Voglio sottolineare l’importante collaborazione della società presieduta da Loris Tramontin (presente in sala) che ha fatto sì che questo sogno potesse diventare realtà». Il primo cittadino ha anche annunciato che l’8 agosto sarà ad Agrigento assieme al sottosegretario Vittorio Sgarbi per il concerto degli Editors che, poi, il 2 settembre, si esibiranno sempre a Gorizia, alla Casa Rossa. «Sarà l’occasione per suggellare la collaborazione fra la nostra Capitale europea e la Capitale italiane della cultura, quale sarà proprio Agrigento», le sue parole.

Il sindaco di Nova Gorica Samo Turel, dal canto suo, ha sottolineato come questi eventi «attireranno molti visitatori e turisti nel nostro territorio transfrontaliero. L’atmosfera si sta riscaldando e la vivacità delle due città caratterizzerà, con la sua offerta concertistica, culturale e turistica la nostra Capitale europea della cultura 2025».

Stojan Pelko, direttore del programma Go!2025, non ha potuto presenziare per motivi personali. Ma, attraverso un messaggio, ha voluto evidenziare come l’intervento di Patti Smith nel periodo che precede la Capitale europea della cultura «è molto promettente anche per i programmi futuri. In collaborazione con il Cankarjev dom e la Zrc Sazu, il team di Go!2025 sta già pianificando una grande mostra sul punk che incorporerà immagini, conoscenze e ricordi di questo importante periodo di ribellione, provenienti da Slovenia, Croazia e Italia». Un’altra occasione di crescita e di collaborazione.