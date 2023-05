Barca ribaltata sul Lago Maggiore, tra le vittime c’è anche una triestina

VARESE C’è anche una triestina di 53 anni tra le quattro vittime del naufragio della house-boat che si è ribaltata domenica sera nel Lago Maggiore al largo di Lisanza, dopo essere stata investita da una tromba d'aria che si è formata durante una tempesta improvvisa.

Secondo quanti riporta il sito Prealpina, si tratta della 53enne Tiziana Barnobi.

Sull'imbarcazione si trovavano in tutto 24 persone, fra membri d'equipaggio e passeggeri, tutti turisti, impegnati in una festa di compleanno.

Le vittime

Le vittime sono due uomini e due donne: oltre alla triestina, un cittadino israeliano di 54 anni; un cinquantenne italiano originario di Frosinone e; una donna di 50 anni di nazionalità russa (moglie del pilota dell’imbarcazione), Anna Bozhkova, residente a Sesto Calende. Venti i superstiti: i naufraghi sono stati soccorsi da altre barche o sono arrivati a riva a nuoto. Almeno 5 sono rimasti feriti, nessuno in modo grave.

L’incidente

L’incidente è successo al tramonto, dopo un pomeriggio soleggiato e tranquillo. A bordo dell’house-boat era salita in tutto una ventina turisti tra stranieri – sembrerebbe inglesi e tedeschi – e italiani, e due addetti del personale di bordo. Il vento forte è arrivato all’improvviso, si sono alzate le onde, l’imbarcazione si è rovesciata e si è inabissata.

I soccorsi

Tra le urla e i tentativi disperati di aggrapparsi a qualcosa, di salvarsi la vita, tutti sono finiti in acqua. A lanciare l’allarme è stato l’equipaggio di un’altra imbarcazione di passaggio nelle acque di Sesto Calende, in provincia di Varese, sulla sponda sud est del lago. Subito hanno iniziato a soccorrere i primi naufraghi, mentre la maggior parte di loro ha raggiunto a nuoto le località Marina di Lisanza e Piccaluga.

Infreddoliti dall’acqua gelida, quasi tutti sono stati assistiti sul posto dai soccorritori del 118 mentre in cinque sono finiti in ospedale: tre in codice giallo e due in codice verde. Nel giro di pochi istanti si è avviata la macchina delle maxi emergenze della Regione. Sul posto sono arrivati un elisoccorso, tre automediche, due mezzi di coordinamento dell’Areu, dieci ambulanze, i vigili del fuoco di Milano e Varese, la Guardia Costiera e i carabinieri.

Il recupero dei corpi

Nel frattempo, sul lago, le ricerche sono state rallentate dalla forte pioggia e dall’oscurità. Dall’elicottero del “Drago 150” in acqua è stato individuato il corpo privo di vita di un uomo. Un vigile del fuoco si è lanciato e ha recuperato il cadavere della vittima.Mentre in serata, i sommozzatori hanno trovato il corpo della seconda vittima. Era nel relitto dell’imbarcazione, a sedici metri di profondità. Poi stamattina la terza e a pochi minuti di distanza la quarta.

I carabinieri, diretti da Gianluca Piasentin e coordinati dal procuratore di Busto Arsizio, Carlo Nocerino, fino a tarda notte hanno raccolto le testimonianze dei superstiti per risalire all’identità dei dispersi.