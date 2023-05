Monfalcone, parrucchieri in piazza per chi vuol donare i capelli per i pazienti oncologici

Donare i propri capelli perché siano usati per creare parrucche da destinare ai pazienti oncologici, grandi e piccoli. In piazza della Repubblica a Monfalcone si è svolta l’iniziativa “Una gioia per capello”, promossa dai giovani del Rotaract di Monfalcone-Grado. Coinvolte le parrucchiere di sette saloni della città dei cantieri e di Ronchi dei Legionari. Video Bonaventura

02:42