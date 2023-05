Sistiana, 20enne ubriaco al volante: patente ritirata

TRIESTE Per un ragazzo di 20 anni, residente in provincia di Udine, è scattato sabato sera il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Il provvedimento è stato preso dopo che il controllo con l'etilometro, effettuato dei Carabinieri di Duino e della pattuglia della Radiomobile di Aurisina, gli ha fatto registrare un valore due volte il consentito.

Il ragazzo era di ritorno da una delle prime serate estive trascorse alla baia di Sistiana. Da quanto si apprende, pare che gli amici che erano con lui si fossero proposti invano di guidare al suo posto.

Venti auto controllate nella notte tra sabato e domenica

Nel corso del servizio coordinato disposto dal Comando Provinciale di Trieste per la movida in baia le pattuglie dei Carabinieri di Duino e della Radiomobile di Aurisina – spiega una nota – hanno controllato nella notte tra sabato e domenica 20 veicoli e 38 persone.

La maggioranza ha dimostrato un gran senso di responsabilità, facendo guidare l'amico che aveva evitato di bere alcolici