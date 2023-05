Marina Julia invasa dai bagnanti, mail retrospiaggia aspetta il rilancio della attività

MONFALCONE La stagione balneare a Marina Julia ieri, sabato 27 maggio, ha visto il taglio ufficiale del nastro tra interventi delle autorità, accompagnamento della banda civica, letture dei Lettori in cantiere, eventi e dimostrazioni sportive, musica.

Il bar ex Playa Fotoservizio Katia Bonaventura

La spiaggia di Monfalcone, però, già da giorni, non appena il meteo lo ha consentito, ha aperto ai bagnanti, tanti in questi primi giorni di sole, fornendo lettini e ombrelloni e la possibilità di bersi un aperitivo in riva al mare a tutti gli altri. I concessionari, ma anche le società sportive che hanno sede proprio nella spiaggia, oltre che il Comune di Monfalcone, si sono presentati pronti all’appuntamento con la stagione estiva.

Il pubblico all’inaugurazione Fotoservizio Katia Bonaventura

Appena alle spalle dell’ingresso alla spiaggia la situazione, però, cambia e Marina Julia, pure fiorita e curata per mano dell’amministrazione comunale, sta vivendo solo in parte un rilancio delle attività commerciali, anche se negli spazi dei riqualificati Venus hanno aperto una succursale il Panificio Anastasio, uno snack bar e un’attività di estetica e al piano terra dell’edificio noto come “la nave” sono sempre presenti tre realtà. Tutti gli altri locali commerciali, però, sono ancora vuoti o si sono vuotati, come il Caesar Café, chiuso e in vendita.

La banda civica Fotoservizio Katia Bonaventura

Eppure la stagione, anche per Marina Julia, come per il resto del Friuli Venezia Giulia, si profila da record. Lo hanno sottolineato ieri il presidente della Regione Massimiliano Fedriga e l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Bini, affiancati dall’assessore regionale al Patrimonio Sebastiano Callari, intervenendo all’inaugurazione dal palco della nuova postazione per gli eventi creata dal Comune in spiaggia, all’altezza della scalinata di ingresso.

La banda civica Fotoservizio Katia Bonaventura

Alle spalle c’è, del resto, come ha rilevato sempre Fedriga, una riqualificazione importante dell’area che il Comune ha perseguito e la Regione sostenuto, con 3 milioni di euro, ritenendola strategica. «Il Monfalconese ora dispone di un’area litoranea accogliente per i residenti, ma soprattutto funzionale per sviluppare una solida economia di settore e favorire l’occupazione», ha aggiunto il governatore. «Credo che Monfalcone stia dimostrando di saper diversificare la sua economia sfruttando quel tanto che ha, come il mare», ha affermato il sindaco Anna Cisint, affiancata dagli assessori al Commercio e cultura Luca Fasan, alle società partecipate Paolo Venni, all’Ambiente Sabina Cauci.

Nonostante fosse atteso sul monte Lussari per la penultima tappa del Giro d’Italia, il governatore, in t-shirt bianca e logo “Io sono Friuli Venezia Giulia”, ha trovato il tempo per verificare la riuscita del ripascimento, da 900 mila euro, dell’ampio tratto di spiaggia che va dal confine della concessione Number One alla fine di quella del Villaggio del Sole, che punta a superare le 130 mila presenze, italiane e straniere, totalizzate nel 2022. «E il prossimo anno la stagione la inauguriamo dal nuovo ingresso della spiaggia e dalla passerella a mare», ha aggiunto il sindaco. In predicato, sul fronte dei privati, resta la riqualificazione dell’edificio “la nave”, che continua a essere non un bel biglietto da visita per la località, e dei condomini Helios. In attesa, poi, della conclusione dell’intervento di ricostruzione e trasformazione dell’ex “Stallone” (ed ex Ola).

Isola dei Bagni

L’offerta del litorale monfalconese non si ferma, comunque, a Marina Julia, perché da giovedì sarà operativa anche la concessione dell’Isola dei Bagni, dove si potranno trovare lettini, ombrelloni, bar, oltre a una spiaggia riqualificata a fondo. Il sindaco ieri ha del resto sottolineato come sia fondamentale il gioco di squadra che il Comune è riuscito a costruire con i concessionari operanti sul litorale per animarlo e renderlo attrattivo.

L’inaugurazione ha dato modo inoltre di presentare la squadra di giovani che, nel ruolo di steward, si occuperà dell’accoglienza dei bagnanti, mentre il presidente della Pro loco Monfalcone, Giorgio Iuretta, ha svelato un nuovo gadget (una riproduzione della Rocca) disponibile nell’Ufficio Iat di via Sant’Ambrogio e nella sua sede. A portare i saluti del Consorzio giuliano isontino delle Pro loco è intervenuto il suo presidente, Carlo Blasini.